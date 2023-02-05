باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

واصل مجموعة من الرحالة الأجانب الذين يمثلون 12 بلدا (الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى وايرلندا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وندرلاند وإيطاليا واسبانيا والبرازيل وروسيا) الى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني رحلتهم الاستكشافية في قره باغ بزيارة كلبجار ومنطقة "استيسو" (عين الماء العلاجي الساخن) في قرية ذولفقارلي للمحافظة.

اعرب الرحالة الأجانب المعروفون عن حزنهم مما شاهدوه من دمار وخراب خلفه الاحتلال الأرميني في المنطقة. لكن غاية جمال الطبيعة واعمال إعادة الاعمار الواسعة النطاق أثارت انبهارهم وإعجابهم.

تعطي ينابيع "أيستي سو" المعدنية في منطقة كلبجار للمنطقة فرصًا كبيرة من حيث السياحة الصحية. "إستي سو"، باعتباره نعمة من الطبيعة لكلبجار، هو ماء الحياة الذي يقدم أذربيجان للعالم ويشفي الملايين من الناس مثل لغمان ويعيدهم إلى الحياة. في الماضي، كانت توجد هنا مصحة كبيرة. شارك الرئيس إلهام علييف، الذي زار منطقة كلبجار في 26 يونيو 2022 ، في حفل وضع حجر الأساس لمصحة “استيسو”.

أفادت أذرتاج ان المجموعة من الرحالة الأجانب مكونة من 30 شخصا. يظهر هذا السفر مرة أخرى مدى الاهتمام المتزايد عالميا لاعمال إعادة البناء والإعمار واعمال إزالة الألغام في الأراضي التي خلف الاحتلال فيها الدمار والخراب الهائل. حيث ات وفودا من شبكات الرحالة الدولية الرئيسية ETIC, MTP, TCC, NomadMania ونادي الرحالة التركي نظموا 5 زيارات (زيارة عام 2021 و4 زيارات في عام 2022) الى قره باغ وزنكزور الشرقية خلال السنتين الماضيتين.

يضم مجموعة الرحالة الأجانب رحالة مهتمين بتاريخ الحروب ومعروفين بكتبهم عن الرحلة.

يرافقهم في هذه الزيارات الرحالة الاذربيجاني الشهير مهراج محمودوف.

يجب الذكر ان هذه الزيارة تلعب دورا استثنائيا في تبليغ الأراضي المحررة في اطار “dark tourism”. يتمكن الرحالة الدوليون من التعرف عن كثب على الحقائق في الأراضي المحررة من احتلال ارميني دام 30 عاما والتي واجهت اعمال النهب والتدمير وشهدت معارك دموية عام 2020 وتعيش مرحلة إعادة البناء والإعمار.