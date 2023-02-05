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    الرحالة الأجانب من 12 بلدا يصلون الى لاتشين المحررة من الاحتلال

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:٠٤]

    باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

    في محطة جديدة من رحلتهم الاستكشافية في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال، وصل مجموعة من الرحالة الأجانب الذين يمثلون 12 بلدا (الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى وايرلندا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وندرلاند وإيطاليا واسبانيا والبرازيل وروسيا) الى محافظة لاتشين.

    أفادت أذرتاج ان المجموعة من الرحالة الأجانب مكونة من 30 شخصا. يظهر هذا السفر مرة أخرى مدى الاهتمام المتزايد عالميا لاعمال إعادة البناء والإعمار واعمال إزالة الألغام في الأراضي التي خلف الاحتلال فيها الدمار والخراب الهائل. حيث ات وفودا من شبكات الرحالة الدولية الرئيسية ETIC, MTP, TCC, NomadMania ونادي الرحالة التركي نظموا 5 زيارات (زيارة عام 2021 و4 زيارات في عام 2022) الى قره باغ وزنكزور الشرقية خلال السنتين الماضيتين.

    يضم مجموعة الرحالة الأجانب رحالة مهتمين بتاريخ الحروب ومعروفين بكتبهم عن الرحلة.

    يرافقهم في هذه الزيارات الرحالة الاذربيجاني الشهير مهراج محمودوف.

    يجب الذكر ان هذه الزيارة تلعب دورا استثنائيا في تبليغ الأراضي المحررة في اطار “dark tourism”. يتمكن الرحالة الدوليون من التعرف عن كثب على الحقائق في الأراضي المحررة من احتلال ارميني دام 30 عاما والتي واجهت اعمال النهب والتدمير وشهدت معارك دموية عام 2020 وتعيش مرحلة إعادة البناء والإعمار.

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