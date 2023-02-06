البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 6 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.009
أورو EUR 1 1.8352
دولار أسترالي AUD 1 1.1801
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3312
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0973
كرون دنماركي DKK 1 0.2465
لاري جورجي GEL 1 0.6443
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2683
دينار الكويت KWD 1 5.5588
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3992
بيسو المكسيك MXN 1 0.0893
جنيه مصري EGP 1 0.0561
لاي مولدوفا MDL 1 0.0907
كرون النرويج NOK 1 0.1664
زلوتي بولندا PLN 1 0.3889
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197
روبل روسي RUB 1 0.0236
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.301
دولار سنغافورة SGD 1 1.2849
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655
دولار تايوان TWD 1 0.0568
ليرة تركيا TRY 1 0.0903
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.076
كرون التشيك CZK 1 0.0772
يوان الصين CNY 1 0.2508
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0504
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4953
كرون السويد SEK 1 0.1611
فرنك سويسرا CHF 1 1.8369
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1362
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2914
بيسو تشيلي CLP 100 0.2136
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113
ريال إيران IRR 100 0.004
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