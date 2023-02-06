البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.009

أورو EUR 1 1.8352

دولار أسترالي AUD 1 1.1801

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3312

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0973

كرون دنماركي DKK 1 0.2465

لاري جورجي GEL 1 0.6443

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2683

دينار الكويت KWD 1 5.5588

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3992

بيسو المكسيك MXN 1 0.0893

جنيه مصري EGP 1 0.0561

لاي مولدوفا MDL 1 0.0907

كرون النرويج NOK 1 0.1664

زلوتي بولندا PLN 1 0.3889

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

روبل روسي RUB 1 0.0236

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.301

دولار سنغافورة SGD 1 1.2849

ريال السعودية SAR 1 0.453

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

دولار تايوان TWD 1 0.0568

ليرة تركيا TRY 1 0.0903

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.076

كرون التشيك CZK 1 0.0772

يوان الصين CNY 1 0.2508

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0504

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4953

كرون السويد SEK 1 0.1611

فرنك سويسرا CHF 1 1.8369

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1362

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2914

بيسو تشيلي CLP 100 0.2136

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

ريال إيران IRR 100 0.004