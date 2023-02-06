  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 6 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.009

    أورو EUR 1 1.8352

    دولار أسترالي AUD 1 1.1801

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3312

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0973

    كرون دنماركي DKK 1 0.2465

    لاري جورجي GEL 1 0.6443

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2683

    دينار الكويت KWD 1 5.5588

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3992

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0893

    جنيه مصري EGP 1 0.0561

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0907

    كرون النرويج NOK 1 0.1664

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3889

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

    روبل روسي RUB 1 0.0236

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.301

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2849

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

    دولار تايوان TWD 1 0.0568

    ليرة تركيا TRY 1 0.0903

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.076

    كرون التشيك CZK 1 0.0772

    يوان الصين CNY 1 0.2508

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0504

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4953

    كرون السويد SEK 1 0.1611

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8369

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1362

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2914

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2136

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٦]
    الاتحاد الأوروبي يصر على تعزيز التعاون مع أذربيجان في مجال الطاقة
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠١]
    تبادل الآراء حول استراتيجية التحول الى الطاقة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:٤٢]
    بحث إمكانيات تحقيق مشاريع مشتركة بين أذربيجان وهنغاريا