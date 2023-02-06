زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب جنوبي تركيا - ديار بكر

باكو، 6 فبراير (أذرتاج) ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر، فجر الإثنين، قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا. وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي (+3 تغ). وبلغ عمق الزلزال 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. بلغ عدد القتلى الى 76 شخصا مع سقوط اكثر من 440 جريح.

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