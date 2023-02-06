أذربيجان تقرر إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا يضم 370 شخصا للمساعدة في إزالة آثار الزلزال
AzerTAg.az
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٣]
باكو، 6 فبراير (أذرتاج)
بناء على توجيهات من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، بدأت أذربيجان الاعمال التحضيرية لإرسال فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا يضم 370 شخصا للمساعدة في إزالة آثار الزلزال الذي وقع في عدد من مدن تركيا في 6 فبراير، حسبما أفادت أذرتاج نقلا المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الأذربيجانية.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٤٣]
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:١٥]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٣٥]
٠١.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٤٨]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٠٣]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٥٣]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٣٥]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٣]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٥]
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٠]
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٥٦]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٣٤]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٠]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
٠٥.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:١٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٣١]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٥٧]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٢٢]
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٧]
٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٨]
٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٢]
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٢]
٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٥٩]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤١]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٣]
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٤٣]
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:١٥]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٣٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك