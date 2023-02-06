أذربيجان تقرر إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا يضم 370 شخصا للمساعدة في إزالة آثار الزلزال

باكو، 6 فبراير (أذرتاج)

بناء على توجيهات من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، بدأت أذربيجان الاعمال التحضيرية لإرسال فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا يضم 370 شخصا للمساعدة في إزالة آثار الزلزال الذي وقع في عدد من مدن تركيا في 6 فبراير، حسبما أفادت أذرتاج نقلا المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الأذربيجانية.