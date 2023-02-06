الرئيس إلهام علييف يقدم تعازيه لرئيس تركيا بضحايا الزلزال

باكو، 6 فبراير (أذرتاج)

أعرب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف عن تعازيه العميقة للشعب التركي الشقيق ورئيسه في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الإثنين، وأودى بحياة العشرات.

أفادت أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني أرسل بهذا الشأن برقية تعزية الى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

اعرب الرئيس إلهام علييف عن حزنه العميق من نبأ وفاة عدد كثير من الناس وانهيار مبان كثيرة جراء الزلزال المدمر الذي وقع في قهرمان مرعش وفي مناطق أخرى لتركيا الشقيقة.

تمنى الرئيس إلهام علييف الشفاء العاجل للجرحى والازالة العاجلة لعواقب الزلزال في تركيا.