رئيسة المجلس الوطني تزور جمهورية مصر العربية

باكو، 6 فبراير، (أذرتاج)

قامت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا والوفد المرافق لها بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوفد يضم رئيس لجنة الصحة في المجلس الوطني أحليمان أميراصلانوف ورئيس لجنة المحاسبة ألدار قولويف ورئيس مجموعة العمل حول العلاقات البرلمانية بين أذربيجان ومصر جيهون محمدوف ومسؤولون آخرون.

وكان في استقبال الوفد الاذربيجاني في مطار القاهرة الدولي النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ المصري ونائب الأمين العام محمد جاهين والسفير الأذربيجاني في هذا البلد ألخان بولوخوف ومسؤولون آخرون.

في إطار الزيارة، من المتوقع أن تعقد رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة غفاروفا عددا من الاجتماعات مع رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب ورئيس الوزراء لجمهورية مصر العربية.