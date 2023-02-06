وزير الخارجية الاذربيجاني يتصل هاتفيا بنظيره التركي

باكو، 6 فبراير (أذرتاج)

أجرى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو، أعرب خلاله عن تعازيه للشعب التركي الشقيق وحكومة تركيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الإثنين، وأودى بحياة المئات. تمنى وزير الخارجية الاذربيجاني الشفاء العاجل للجرحى.

أفادت أذرتاج ان الوزير بايراموف قال ان أذربيجان واقفة دوما الى جانب تركيا الشقيقة ومستعدة لتقديم كل مساعدة في إزالة عواقب الزلزال.

قيل ان أذربيجان ترسل فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا يضم 370 شخصا للمساعدة في إزالة آثار الزلزال، بناء على توجيهات من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

من جانبه ابدى الوزير التركي مولود تشاوش اوغلو امتنانه على هذا التضامن والدعم.