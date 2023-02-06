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    رئيس الوزراء الاذربيجاني يعزي نائب الرئيس التركي في ضحايا الزلزال المدمر

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٣٥‎]
    رئيس الوزراء الاذربيجاني يعزي نائب الرئيس التركي في ضحايا الزلزال المدمر

    باكو، 6 فبراير (أذرتاج)

    بعث رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف ببرقية تعزية الى نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الإثنين، وأودى بحياة المئات. أعرب رئيس الوزراء الأذربيجاني عن تعازيه ومواساته لأسر القتلى وذويهم، وللشعب التركي الشقيق، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

    كما قيل ان أذربيجان اتخذت ولا تزال التدابير العاجلة لتقديم مساعدات عاجلة الى المنطقة المنكوبة بغرض إزالة آثار الزلزال، بناء على تعليمات من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

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