تحضير طائرة ثانية محملة بالمعدات الضرورية للإسعاف الأولي إلى تركيا

باكو، 6 فبراير، (أذرتاج)

بناء على تعليمات من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، سيغادر فريق البحث والإنقاذ لوزارة الطوارئ على متن طائرة خاصة إلى مطار مدينة أضنة في الساعات القليلة القادمة، للمساعدة في إزالة عواقب الزلزال الذي وقع في عدد من مدن تركيا في 6 فبراير.

أفادت أذرتاج ان الوفد يضم 370 شخص. و الطائرة الثانية محملة بالمساعدات منها الخيام والأسرّة والإمدادات الطبية وغيرها من المعدات الضرورية.