ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 284 قتيل

باكو، 6 فبراير، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال بقوة 7.4 درجات في تركيا الى 284 قتيل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول أن نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي اعلن ارتفاع حصيلة الذين فقدوا حياتهم إلى 284 وإصابة أكثر من 2300 شخص في الزلزال المدمر الذي هز عدة أقاليم في جنوب البلاد.