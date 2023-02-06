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    سياسة


    سفارة أذربيجان تطلق "خط ساخن" بسبب الزلزال

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٠٣]
    سفارة أذربيجان تطلق

    باكو، 6 فبراير (أذرتاج)

    أطلقت سفارة أذربيجان في تركيا "خط ساخن" بسبب الزلزال المدمر في تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان المتضررين من مواطني أذربيجان في زلزال وقع في قهرمان مرعش والولايات المجاورة يمكنهم الاتصال عبر الخط الساخن +905325776168.

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