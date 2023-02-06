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    جسر خودافرين التاريخي يعجب مجموعة من الرحالة الأجانب

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٢١]

    باكو، 6 فبراير (أذرتاج)

    يواصل مجموعة من الرحالة الأجانب الذين يمثلون 12 بلدا (الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى وايرلندا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وندرلاند وإيطاليا واسبانيا والبرازيل وروسيا) رحلتهم الاستكشافية الى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني في قره باغ.

    وصل الرحالة الأجانب في محطة تالية من الزيارة الى جسر خودافرين التاريخي.

    أحيط الضيوف الأجانب علما بتاريخ جسر خودافرين وقصة تحرير محافظة جبرائل وهذه الآثار التاريخية القديمة.

    قيل ان جسور خودافرين من الآثار المعمارية التاريخية لاذربيجان. أنشئت في الفترة ما بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر. قيل ان هذه الجسور هي الأخرى الى جانب المعالم التاريخية الأذربيجانية تعرضت للدمار والخراب والإهانة على يدي قوات الاحتلال الأرميني.

    أفادت أذرتاج ان المجموعة من الرحالة الأجانب مكونة من 30 شخصا. يظهر هذا السفر مرة أخرى مدى الاهتمام المتزايد عالميا لأعمال إعادة البناء والإعمار واعمال إزالة الألغام في الأراضي التي خلف الاحتلال فيها الدمار والخراب الهائل. حيث ات وفودا من شبكات الرحالة الدولية الرئيسية ETIC, MTP, TCC, NomadMania ونادي الرحالة التركي نظموا 5 زيارات (زيارة عام 2021 و4 زيارات في عام 2022) الى قره باغ وزنكزور الشرقية خلال السنتين الماضيتين.

    يضم مجموعة الرحالة الأجانب رحالة مهتمين بتاريخ الحروب ومعروفين بكتبهم عن الرحلة.

     

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