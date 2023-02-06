قرية محمودلو لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 6 فبراير (أذرتاج) كانت سكان قرية محمودلو لمحافظة جبرائل يشتغلون بتربية المواشي. احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. تم تدمير القرية بالكامل على يدي الوحشيين الأرمن في فترة الاحتلال. حرر الجيش الاذربيجاني المغوار القرية في 4 أكتوبر عام 2020 ابان الحرب القراباغية الثانية. تقدم اذرتاج صورا من القرية.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده