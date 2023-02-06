زلزال جديد بقوة 7.6 درجة يضرب تركيا

باكو، 6 فبراير، (أذرتاج)

وقع زلزال جديد بقوة 7.6 درجة في الساعة 13:24 بالتوقيت المحلي في منطقة البستان بمحافظة كهرمان مرعش التركية.

أفادت وكالة اذرتاج أن الزلزال المسجل ليس هزة ارتدادية، بل هو زلزال جديد.

تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 912 شخص وإصابة 5385 آخر بجروح من جراء الزلزال الأول وانهارت 2818 مبنى في مدن عبر المنطقة الحدودية.

يذكر ان زلزال قوي جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية ضرب في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أعقبته هزات ارتدادية، وشعر به السكان في سوريا ولبنان وقبرص والعراق ومصر.