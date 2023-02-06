الرئيس الأذربيجاني يتصل هاتفيا بنظيره التركي

باكو، 6 فبراير (أذرتاج)

أجرى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مكالمة هاتفية مع رئيس تركيا رجب طيب اردوغان في 6 فبراير.

قال الرئيس علييف ان أذربيجان تلقت بحزن شديد نبأ مقتل عدد كبير من الناس والدمار الهائل نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا.

أعرب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف عن تعازيه العميقة للشعب التركي الشقيق والرئيس التركي واسر الضحايا في سقوط ضحايا نتيجة الزلزال.

تمنى الرئيس إلهام علييف الشفاء العاجل للجرحى والازالة العاجلة لعواقب الزلزال في تركيا.

قال الرئيس إلهام علييف ان هذا الزلزال كارثة كبيرة ويتعاطف بلدنا مع تركيا في هذا الألم. أذربيجان وتركيا الى جانب بعضهما بعضا دوما.

من جانبه أعرب الرئيس رجب طيب اردوغان عن شكره العميق على الاتصال والمواساة.

قال الرئيس علييف ان أذربيجان قد أرسلت فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا يضم 420 شخصا للمساعدة في إزالة آثار الزلزال.

أضاف الرئيس علييف ان بلاده سترسل قريبا معدات ضرورية أيضا الى تركيا الشقيقة.

أعرب الرئيس التركي عن شكره لرئيس أذربيجان وشعبه على هذا الدعم الاخوي.