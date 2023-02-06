الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
AzerTAg.az
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
باكو، 6 فبراير، أذرتاج
نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.
أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 17 حالة حريق و 4 حالات حرجة تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.
قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.
وأنقذت فرق الطوارئ 8 أشخاص وبينهم قاصران.
تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٤]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:١٨]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٣]
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٤٣]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٢]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥١]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٥٢]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٥]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٥]
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٠]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٣٤]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٠]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
٠٥.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:١٤]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٣١]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٥٧]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٠٨]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥٨]
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٢٢]
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٧]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٠١]
٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٢]
٠٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٥٩]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٤]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:١٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك