الخارجية تكشف عن تفاصيل الهجوم الإرهابي على سفارة البلد في إيران شرطة إيران لم تتدخل لمنع العمل الإرهابي

باكو، 6 فبراير، أذرتاج

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية آيخان حاجيزاده في مؤتمر صحفي عقده اليوم في 6 فبراير إن شرطة إيران لم تتدخل لتحييد الإرهابي خلال الهجوم الشنيع على سفارة أذربيجان في ايران، حيث أن شرطة ايران لم تصد لهذا العمل الإرهابي على الرغم من محاولات عدة قام بها الإرهابي لدخول مبنى السفارة.

وأوضح حاجيزاده أن منفذ العمل الإرهابي كان مسلحا بالبندقية الآلية والمسدس وزجاجة مولوتوف وعندما فشل الإرهابي في محاولاته سعى إلى إنجاز غرضه الشنيع عن طريق استهداف شبابيك شقق لعائلات موظفي السفارة في الطابق الأعلى من مبنى السفارة. وبعد ذلك حاول إحراق سيارة السفارة وبعد ذلك أخذ شخص مجهول الهوية أشياء مختلفة من داخل سيارة كان منفذ العمل الإرهابي يستخدمها وابتعد عن المكان. وكل هذه العوامل تدل مرة أخرى على أن هذا الحادث هو العمل الإرهابي المرتكب متعمدا.