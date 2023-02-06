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    تركيا: ارتفعت حصيلة الزلزال إلى 1014 قتيل

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٦]
    تركيا: ارتفعت حصيلة الزلزال إلى 1014 قتيل

    باكو، 6 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا فجر اليوم إلى 1014 قتيل.

    أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للأنباء ان رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر قال انه حتى الآن وقعت 105 هزة ارتدادية للزلزال وقد تلقينا 2824 بلاغ بشأن منازل مدمرة.

    يذكر ان 45 دولة من دول الناتو والاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لتقديم المساعدات لتركيا. أرسلت أذربيجان في البداية 420 شخص من فريق الانقاذ إلى البلد الشقيق.

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