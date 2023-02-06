سياح أجانب يتفقدون أعمال التخريب الأرمني في أغدام

أغدام، 6 فبراير، (أذرتاج)

قام السياح الأجانب الذين زاروا منطقتي قره باغ وزنكزور الشرقية المحررتين من الاحتلال الأرمني إلى محافظة أغدام بعد زيارة محافظة جبرائيل.

أفادت وكالة أذرتاج أن السياح الأجانب يتفقدون الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية في أغدام وكذلك أعمال الترميم واعادة البناء التي قامت بها الدولة الأذربيجانية بعد تحرير المدينة من الاحتلال.

يذكر أن الفريق المكون من 30 شخصا يضم سياح معروفين من 12 دولة - الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والبرازيل وروسيا.