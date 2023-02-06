أذربيجان: 3 إصابات بكورونا في 6 فبراير

باكو، 6 فبراير، (اذرتاج)

سجلت إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 5 مصابين في 6 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و85 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و816 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و96 مريضا منهم ويستمر علاج 173 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 619 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و496 ألف و659 فحص طبي.