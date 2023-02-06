باكو، 6 فبراير، أذرتاج

إن نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل والحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. وقاد هذه الشخصية المرموقة أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003م وهو العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة من خلال استبدال الركود والعطالة اللذين كانا يسودان جميع المجالات إلى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود إلى النهضة.

وحيدر علييف الذي عاد إلى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلاله سنواته المصيرية بعد إعادة استقلال الدولة عام 1991م أبدى أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجها الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر هو أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1997م – فبراير

عاد الزعيم العام، الذي قرر الوقوف إلى جانب شعبه الأذربيجاني، الذي كان يعاني من الأوضاع الحرجة مطلع عام 1990م، إلى الوطن من موسكو. وغادر حيدر علييف باكو إلى نخجوان فور وصوله إلى باكو 22 يوليو بسبب قطع الحكومة آنذاك طريقه إلى العاصمة. ولم تمض مدة طويلة حتى انتخب نائبا في المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة ونائبا في المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

ورفع علم أذربيجان ثلاثي الألوان في نخجوان لأول مرة بمبادرته هو بعد فترة الإمبراطورية المستمرة 70 سنة. كما حافظ حيدر علييف الذي انتخب رئيسا للمجلس الأعلى النخجواني 3 سبتمبر عام 1991م على الجمهورية الذاتية الحكم من العدوان الأرميني والاضطرابات السياسية.

عودة المنقذ

دعا الشعب زعيمه العام للمساعدة في يونيو عام 1993م فترة مواجهة أذربيجان التهديدات والمخاطر الرهيبة وأتى حيدر علييف الذي لم يسعه ألا يبالي بوضع الوطن الصعب باكو 9 يونيو. وأنقذ البلد من الأزمة السياسية والصراع الأهلي بقراراته الحكيمة وخطواته الحاسمة.

وانتخب حيدر علييف رئيسا للمجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان 15 يونيو وبدأ الانحراف في جميع مجالات حياة البلد من ذلك الآن وسجل ذلك في تاريخ البلد كيوم النجاة الوطني. وانتخب رئيسا لجمهورية أذربيجان عبر الاستفتاء العام في 3 أكتوبر.

* 1 فبراير. التقى الرئيس حيدر علييف بمناسبة منتدى شباب أذربيجان الأول بمجموعة من مشاركي المنتدى.

* 2 فبراير. ألقى كلمة في اجتماع مكرس للذكرى السنوية الـ 70 لميلاد الفنانة الشعبية ليلى وكيلوفا.

* 4 فبراير. التقى بخبير رائد لقسم أوروبا الثاني لدى صندوق النقد الدولي وممثل الصندوق لدى أذربيجان.

استقبل رئيس الإدارة العامة لدى وزارة خارجية تركيا لشؤون آسيا الوسطى والقوقاز وبلدان البلقان آيدين شاهن باش.

* 7 فبراير. هنأ الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد الفطر.

* 10 فبراير. أجرى محادثة هاتفية مع رئيس فرنسا جاك شيراك.

* 13 فبراير. التقى بالأمين العام للنيتو خاوير سولانا.

* 14 فبراير. التقى بالفنان الشعبي قدير رستموف.

استقبل بوفد تركيا.

* 16 فبراير. استقبل الأمين العام للشرطة الدولية الإنتربول ريموند إدوارد كيندال.

* 17 فبراير. ألقى خطابا في الدورة الـ 32 للجنة المساعدة لشؤون مراقبة تهريب المخدرات والمشكلات المعنية في الشرقين الأوسط والأدنى لدى الأمم المتحدة.

* 18 فبراير. عقد لقاء على انفراد مع رئيس جورجيا إدوارد شيفيرنادزي الذي زار باكو فيما وقع على بيان حول المزيد من تعميق التعاون الاستراتيجي بين أذربيجان وجورجيا واتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز.

ألقى خطابا في مأدبة غداء رسمية نظمت على شرف رئيس جورجيا.

* 19 فبراير. شارك في حفل تدشين مبنى سفارة جورجيا.

زار المجلس الوطني مع إدوارد شيفيرنادزي.

* 23 فبراير. القى كلمة في حفل تأبين الأكاديمي ضياء بنيادوف.

* 25 فبراير. وجه نداء إلى الشعب الأذربيجاني بمناسبة الذكرى السنوية الـ 5 لمجزرة خوجالي.

زار سفارة الصين في باكو وقدم تعازيه في وفاة رجل الدولة البارز الصيني دن سياؤبين.

* 27 فبراير. استقبل وفدًا من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

* 28 فبراير. القى خطابًا في اجتماع منعقد مع أعضاء لجنة قيادة مشروع "اتفاقية القرن" ورؤساء شركة العمليات الأذربيجانية الدولية.