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    الأمين العام للتعاون الإسلامي يعرب مرة أخرى عن دعمه الثابت لأذربيجان في قره باغ

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٧]
    الأمين العام للتعاون الإسلامي يعرب مرة أخرى عن دعمه الثابت لأذربيجان في قره باغ

    باكو، 6 فبراير، (أذرتاج)

    أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه مرة أخرى عن دعمه الثابت لجمهورية أذربيجان بشأن قضية قره باغ في الاجتماع التحضيري للدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة الذي عقد في موريتانيا في الفترة ما بين 16-17 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الأمين العام قال إنه يدعم جهود أذربيجان لإحلال السلام الدائم في المنطقة. كما أكد على ضرورة تكثيف جهود منظمة التعاون الإسلامي في مجال إعادة الاستقرار في اليمن وسوريا والسودان وليبيا والدول المسلمة في قارة افريقيا. وشدد الأمين العام على أن وحدة العراق وسلامة أراضيه وإعادة إعماره مهمة للعالم الإسلامي.

    وأشير في الاجتماع التحضيري إلى أنه ستتم مناقشة حزمة من المقترحات الخاصة للحكومة الأفغانية في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أيضا.

    كما شكر حسين إبراهيم طه حكومة باكستان على رئاستها الناجحة للاجتماع الـ48 للمجلس.

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