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    اقتصاد


    زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 22.6 %

    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٥‎]
    زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 22.6 %

    باكو، 6 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية في أذربيجان بنسبة 22.6 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وبلغت 284.53 مليون دولار.

    وفقا لعدد يناير من "مراجعة الصادرات"، بلغت صادرات أذربيجان 3 مليارات و47.67 مليون دولار خلال عام 2022 (في القطاع غير النفطي – 12.3 %).

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