  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال جديد بقوة 5.3 درجات جنوب شرق تركيا

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [٠٨:٥‎١]
    زلزال جديد بقوة 5.3 درجات جنوب شرق تركيا

    باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

    وقع زلزال جديد، فجر الثلاثاء، بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر في ولاية أدي يامان، جنوب شرق تركيا.

    وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، في بيان نقلته وكالة الاناضول، أن مركز الزلزال يقع في قضاء "غولباشي".

    وأضافت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 06:13 بالتوقيت المحلي (+3تغ)، على عمق 8.13 كلم.

    والإثنين، ضرب زلزال منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

     

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٤٧]
    زلزال تركيا: 3381 قتيل و204226 جريح
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:٠٤]
    تركيا تعلن حدادا وطنيا 7 أيام
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [٠٨:٥‎٥‎]
    تركيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 2921
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٦]
    تركيا: ارتفعت حصيلة الزلزال إلى 1014 قتيل