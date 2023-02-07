زلزال جديد بقوة 5.3 درجات جنوب شرق تركيا

باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

وقع زلزال جديد، فجر الثلاثاء، بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر في ولاية أدي يامان، جنوب شرق تركيا.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، في بيان نقلته وكالة الاناضول، أن مركز الزلزال يقع في قضاء "غولباشي".

وأضافت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 06:13 بالتوقيت المحلي (+3تغ)، على عمق 8.13 كلم.

والإثنين، ضرب زلزال منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.