تركيا.. ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 2921

باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، ارتفاع عدد قتلى الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 2921 قتيلًا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس "آفاد"، يونس سيزر، الثلاثاء، أوضح فيها أن عدد المصابين بلغ 15 ألفا و834، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وأشار إلى أن 65 دولة عرضت المشاركة في جهود الإنقاذ، لافتا إلى أنه لدى وصول فرق الدعم القادمة من تلك الدول سيتم توزيعها على الولايات المنكوبة.

ولفت إلى وقوع 243 هزة ارتدادية عقب الزلزال، مشيرا إلى أن 16 ألفا و400 شخص يشاركون في جهود البحث والإنقاذ.

وأفاد أنهم يواصلون من جهة أخرى مساعي إرسال الخيام واحتياجات الإيواء الأساسية، موضحا أنه تم إرسال حوالي 65 ألف خيمة لمناطق الزلزال، فضلا عن 300 ألف بطانية.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.