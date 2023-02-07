أذربيجان: وصول فريق طبي عسكري أذربيجاني الى تركيا

باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

وصل فريق طبي عسكري أذربيجاني الى المنطقة المنكوبة بالزلزال المدمر في تركيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن إرسال الفريق جاء بتعليمات من الرئيس إلهام علييف.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

ارتفع عدد قتلى الزلازل الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 2921 قتيلًا. أوضح رئيس "آفاد"، يونس سيزر أن عدد المصابين بلغ 15 ألفا و834. أعلنت (آفاد) ان هذه الأرقام ليست نهائية ويرتفع عدد المصابين والقتلى.

وفي سوريا أسفر عن مصرع 1073 شخصا وإصابة قرابة 3 آلاف آخرين، وفقا لوزارة الصحة بالنظام السوري ومنظمة "الخوذ البيضاء" للدفاع المدني (غير حكومية).