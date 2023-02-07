أذربيجان ترسل طائرتين أخريين محملتين بالمساعدات الى المناطق المتضررة بالزلزال في تركيا

باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

ترسل وزارة الطوارئ الأذربيجانية طائرتين تحملان مساعدات الى المناطق المتضررة بالزلزال المدمر في تركيا، ذلك بتعليمات من الرئيس إلهام علييف.

على متن إحدى الطائرتين مستشفى ميداني كامل التجهيز، سيقام في إحدى مناطق الزلزال وسيقدم فيه الأطباء الأذربيجانيون الخدمات.

المستشفى الميداني مكون من 4 اقسام عملية وهي الاستقبال والمختبر والجراحة والعلاج المكثف، كذلك 3 حاويات فرعية و3 مستودعات هوائية. تم تجهيز المستشفى الميداني بكل الادوية والمستلزمات الطبية.

وأضافت الوزارة أن الطائرة الثانية تحمل مستلزمات مثل خيام وبطانيات ومدافئ وغيرها من المستلزمات.