  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية دوردلار لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

    احتلت قرية دوردلار لمحافظة فضولي من قبل القوات المسلحة الارمينية في فترة الحرب القراباغية الأولى. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من نتيجة انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب القراباغية الثانية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٥‎]
    قصة عمر أصبحت أسطورة.. ذكرى ميلاد المحارب البطل الوطني مبارز ابراهيموف
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٠٦]
    سياح أجانب يتفقدون أعمال التخريب الأرمني في أغدام
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٢١]
    جسر خودافرين التاريخي يعجب مجموعة من الرحالة الأجانب
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية محمودلو لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)
    قرية دوردلار لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية دوردلار لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية دوردلار لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية دوردلار لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية دوردلار لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية دوردلار لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية دوردلار لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية دوردلار لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور) قرية دوردلار لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)