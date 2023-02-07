قرية دوردلار لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 7 فبراير (أذرتاج) احتلت قرية دوردلار لمحافظة فضولي من قبل القوات المسلحة الارمينية في فترة الحرب القراباغية الأولى. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال. تم تحرير القرية من نتيجة انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب القراباغية الثانية. تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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