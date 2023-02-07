البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 7 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.009
أورو EUR 1 1.8245
دولار أسترالي AUD 1 1.1777
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3301
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0964
كرون دنماركي DKK 1 0.2452
لاري جورجي GEL 1 0.6439
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.266
دينار الكويت KWD 1 5.5605
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3954
بيسو المكسيك MXN 1 0.0887
جنيه مصري EGP 1 0.0562
لاي مولدوفا MDL 1 0.0907
كرون النرويج NOK 1 0.1647
زلوتي بولندا PLN 1 0.3845
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197
روبل روسي RUB 1 0.0237
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2809
دولار سنغافورة SGD 1 1.2804
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1654
دولار تايوان TWD 1 0.0566
ليرة تركيا TRY 1 0.0903
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0743
كرون التشيك CZK 1 0.0765
يوان الصين CNY 1 0.2505
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0471
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4895
كرون السويد SEK 1 0.1602
فرنك سويسرا CHF 1 1.8339
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1352
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2851
بيسو تشيلي CLP 100 0.2115
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
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