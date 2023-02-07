البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.009

أورو EUR 1 1.8245

دولار أسترالي AUD 1 1.1777

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3301

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0964

كرون دنماركي DKK 1 0.2452

لاري جورجي GEL 1 0.6439

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.266

دينار الكويت KWD 1 5.5605

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3954

بيسو المكسيك MXN 1 0.0887

جنيه مصري EGP 1 0.0562

لاي مولدوفا MDL 1 0.0907

كرون النرويج NOK 1 0.1647

زلوتي بولندا PLN 1 0.3845

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

روبل روسي RUB 1 0.0237

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2809

دولار سنغافورة SGD 1 1.2804

ريال السعودية SAR 1 0.4531

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1654

دولار تايوان TWD 1 0.0566

ليرة تركيا TRY 1 0.0903

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0743

كرون التشيك CZK 1 0.0765

يوان الصين CNY 1 0.2505

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0471

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4895

كرون السويد SEK 1 0.1602

فرنك سويسرا CHF 1 1.8339

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1352

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2851

بيسو تشيلي CLP 100 0.2115

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004