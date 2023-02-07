  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 7 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.009

    أورو EUR 1 1.8245

    دولار أسترالي AUD 1 1.1777

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3301

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0964

    كرون دنماركي DKK 1 0.2452

    لاري جورجي GEL 1 0.6439

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.266

    دينار الكويت KWD 1 5.5605

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3954

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0887

    جنيه مصري EGP 1 0.0562

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0907

    كرون النرويج NOK 1 0.1647

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3845

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

    روبل روسي RUB 1 0.0237

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2809

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2804

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1654

    دولار تايوان TWD 1 0.0566

    ليرة تركيا TRY 1 0.0903

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0743

    كرون التشيك CZK 1 0.0765

    يوان الصين CNY 1 0.2505

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0471

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4895

    كرون السويد SEK 1 0.1602

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8339

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1352

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2851

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2115

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٥‎]
    زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 22.6 %
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٦]
    الاتحاد الأوروبي يصر على تعزيز التعاون مع أذربيجان في مجال الطاقة
    ٠٤.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم