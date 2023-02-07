الطوارئ الأذربيجانية تحذر بسبب توقع التغير الحاد للطقس
AzerTAg.az
٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٤٩]
باكو، 7 فبراير (أذرتاج)
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتغير حالة الطقس الى غير مستقرة وممطرة وتنخفض الحرارة بشكل حاد في عموم البلد وذلك بعد منتصف اليوم. كذلك يتوقع تساقط الثلوج مصحوبا بهبوب الرياح القوية في بعض المناطق، كذلك في باكو وابشيرون.
أهابت وزارة الطوارئ بالمشاة والسائقين أخذ الحيطة والحذر من تلك الرياح القوية السرعة، والتجنب من الوقوف قرب اللافتات والأشجار المرتفعة والهياكل المركبة.
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