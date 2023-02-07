وزير الخارجية الاذربيجاني يطلع وزير الدولة البريطاني على عوائق أرمينية امام التطبيع

باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الدولة البريطاني في شئون المنطقة الأوروبية ليو دوكيرتي في 6 فبراير.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية المسائل الملحة المدرجة في الأجندة الثنائية بين أذربيجان وبريطانيا العظمى وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية وآفاق عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

أعرب الوزير بايراموف عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا الى أهمية الاتصالات والزيارات الرسمية في هذا الصدد. اطلع الوزير الاذربيجاني الجانبَ المقابل على آخر تطورات الأوضاع حول طريق لاتشين. قيل ان الاعتصام والاحتجاجات على سوء الاستغلال لطريق لاتشين والنشاط الاقتصادي غير القانوني حق شرعي للشعب الاذربيجاني. والادعاءات بـ"الوضع الإنساني المتأزم" و"الحصار" لا أساس لها من الصحة. ليس طريق لاتشين مغلقا حيث ان الشحن الإنسانية تنقل عبر هذا الطريق ومرت حوالي 2000 شاحنة ومركبة عبر هذا الطريق حتى الآن.

احيط الجانب البريطاني علما بعدم تنفيذ أرمينيا التزاماتها وكذلك سلسلة من العوائق والاستفزازات التي تخلقها أرمينيا لمنع عملية التطبيع في فترة ما بعد النزاع، واشير الى ان أرمينيا قاطعت اجتماع موسكو الأخير حول اتفاقية السلام. أذربيجان حريصة على عملية التطبيع، باعتبارها دولة تطور أجندة السلام وتجري اعمال إعادة الاعمار والبناء في المنطقة.

بدوره، استنكر وزير الدولة البريطاني ليو دوكيرتي الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في إيران ونقل مواساته بهذا الصدد. أشار الى ضرورة إزالة العوائق امام السلام في المنطقة واستئناف المحادثات.

ثم أجرى الوزيران تبادل الآراء حول القضايا الثنائية والمتعددة الجوانب.