الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد سفير ناميبيا الجديد
AzerTAg.az
٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٣٩]
باكو، 7 فبراير، (أذرتاج)
تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفير كليمنس خاندوكيمي كاشوبولوا سفير مفوض وفوق العادة لجمهورية ناميبيا في 7 فبراير.
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