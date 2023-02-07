  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    ضبط أكثر من 7 كغ من المخدرات في حوزة خارق الحدود من إيران الى أذربيجان

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٤٧]
    ضبط أكثر من 7 كغ من المخدرات في حوزة خارق الحدود من إيران الى أذربيجان

    باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

    وقفت دورية حرس الحدود الأذربيجانية خارق الحدود من إيران الى أذربيجان قرب قرية بيوك بهمانلي لمحافظة فضولي في الساعة 00:18 في 6 فبراير.

    تبين ان مواطن جمهورية أذربيجان منصوروف بابك رفائل اوغلو من مواليد 1980 خرق الحدود من إيران الى أذربيجان بغرض تهريب المخدرات.

    ضبطت على حوزته 7 كغ و165 غرام من مارخوانا و0.005 غرام من الهيروين و0.005 غرام من ميتامفتامين و10 حبات من ميثادون م 40 وترياق وحشيش.

    تستمر التحريات بشأن الحادث.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣٦]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٤٩]
    الطوارئ الأذربيجانية تحذر بسبب توقع التغير الحاد للطقس
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٤]
    مجمع الملك سلمان العالمي يواصل مبادراته لتعزيز حضور العربية في المنظمات الدولية بإصدار خاص بمنظمة التعاون الإسلامي
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٥‎]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم