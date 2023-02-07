ضبط أكثر من 7 كغ من المخدرات في حوزة خارق الحدود من إيران الى أذربيجان

باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

وقفت دورية حرس الحدود الأذربيجانية خارق الحدود من إيران الى أذربيجان قرب قرية بيوك بهمانلي لمحافظة فضولي في الساعة 00:18 في 6 فبراير.

تبين ان مواطن جمهورية أذربيجان منصوروف بابك رفائل اوغلو من مواليد 1980 خرق الحدود من إيران الى أذربيجان بغرض تهريب المخدرات.

ضبطت على حوزته 7 كغ و165 غرام من مارخوانا و0.005 غرام من الهيروين و0.005 غرام من ميتامفتامين و10 حبات من ميثادون م 40 وترياق وحشيش.

تستمر التحريات بشأن الحادث.