ضبط أكثر من 7 كغ من المخدرات في حوزة خارق الحدود من إيران الى أذربيجان
AzerTAg.az
٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٤٧]
باكو، 7 فبراير (أذرتاج)
وقفت دورية حرس الحدود الأذربيجانية خارق الحدود من إيران الى أذربيجان قرب قرية بيوك بهمانلي لمحافظة فضولي في الساعة 00:18 في 6 فبراير.
تبين ان مواطن جمهورية أذربيجان منصوروف بابك رفائل اوغلو من مواليد 1980 خرق الحدود من إيران الى أذربيجان بغرض تهريب المخدرات.
ضبطت على حوزته 7 كغ و165 غرام من مارخوانا و0.005 غرام من الهيروين و0.005 غرام من ميتامفتامين و10 حبات من ميثادون م 40 وترياق وحشيش.
تستمر التحريات بشأن الحادث.
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