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    الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفيرة الجديدة لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٤٨]

    باكو، 7 فبراير، (أذرتاج)

    تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفيرة فيلافان إيابوهين سفيرة مفوضة وفوق العادة لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية في 7 فبراير.

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