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    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣٦]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

    باكو، 7 فبراير، أذرتاج

    نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

    أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 11 حالة حريق و 9 حالات حرجة تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

    قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

    وأنقذت فرق الطوارئ 7 أشخاص وبينهم قاصر.

    تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.

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