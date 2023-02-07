صاحبة غفاروفا تلتقي مع رئيس مجلس الشيوخ المصري في القاهرة

باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

استقبل رئيس مجلس الشيوخ المصري عبد الوهاب عبد الرازق رئيسةَ المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة غفاروفا في 6 فبراير على هامش زيارتها الرسمية الى جمهورية مصر العربية.

أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا في لقاء على انفراد تطوير العلاقات بين البلدين والبرلمانين.

و في اللقاء المنعقد بحضور وفدي كلا البلدين، قال رئيس مجلس الشيوخ ان العلاقات بين البلدين والبرلمانين رفيعة مستذكرا بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شهر يناير للعام الحالي الى أذربيجان مشيدا بدور رئيسي كلا البلدين في تطوير العلاقات واهمية الوثائق الموقعة خلال هذه الزيارة.

كذلك استذكر عبد الوهاب عبد الرازق بزيارته الى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر باكو الأول للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز في يونيو العام الماضي.

قال انه قام بزيارته الأولى الى أذربيجان بعد انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ المصري معلنا ان مجلس الشيوخ يبدي أهمية كبيرة للتعاون مع البرلمان الاذربيجاني على الصعيد الثنائي وكذلك في إطار الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز معلنا استعداده للمزيد من تطوير هذا التعاون. قال رئيس مجلس الشيوخ ان المجلس الوطني الاذربيجاني يقدم اسهاما ناجحا في الشبكة البرلمانية مشيدا بحسن تنظيم مؤتمرها الأول في باكو. كذلك أشار الى دور حركة عدم الانحياز في تطوير العلاقات بين البلدين.

قال عبد الرازق ان بين البرلمانين تعاونا مثمرا اليوم وثمة إمكانيات جيدة للمزيد من تعميق هذا التعاون. قال ان الجانب المصري كان ينتظر زيارة رئيسة البرلمان الاذربيجاني منذ وقت معربا عن ثقته في اسهام هذه الزيارة في تطوير العلاقات البرلمانية.

من جانبها قالت صاحبة غفاروفا ان هذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي تقوم بها الى مصر في منصب رئيس المجلس الوطني. أعربت عن ثقتها في ان تساهم هذه الزيارة في المزيد من تعميق العلاقات. أشارت غفاروفا الى الدور الخاص للزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين والوثائق الموقعة في تطوير العلاقات الثنائية.

أشادت رئيسة المجلس الوطني بأهمية نشاط مجموعتي الصداقة في البرلمانين في تطوير العلاقات بين البلدين.

تحدثت غفاروفا عن الأوضاع الأخيرة في المنطقة بعد إعادة وحدة أراضي أذربيجان واعمال إعادة الاعمار والبناء الواسعة النطاق في الأراضي المحررة من الاحتلال وبدء عملية عودة النازحين الى ديارهم. قالت ان أذربيجان تحرص دائما على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

كذلك قدمت غفاروفا معلومات عن العمل الإرهابي الذي تعرضت له سفارة أذربيجان في ايران في 27 يناير العام الحالي ومقتل رئيس حراسة السفارة واصابة حارسين آخرين بجروح نتيجة هذا الهجوم.

كما اجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

بعد انتهاء اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الوطني الاذربيجاني ومجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية.

ثم تفقدت رئيسة المجلس الوطني غفاروفا مبنى مجلس الشيوخ المصري.

في نهاية اللقاء كتبت غفاروفا كلماتها في الكتاب التذكاري في المبنى.