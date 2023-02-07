زلزال تركيا: 3381 قتيل و204226 جريح

باكو، 7 فبراير، (أذرتاج)

ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا إلى أكثر من 3381 شخص و20 ألفا و426 مصاب.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن انهيار أكثر من 5775 مبنى في 10 مقاطعات، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نياما عندما ضرب الزلزال الأول.

يذكر ان زلزال ضرب فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

أعلنت (آفاد) ان هذه الأرقام ليست نهائية ويرتفع عدد المصابين والقتلى.