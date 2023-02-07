رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيس الوزراء المصري في القاهرة

باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رئيسةَ المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة غفاروفا، على هامش زيارتها الرسمية الى جمهورية مصر العربية.

قال رئيس الوزراء ان الحوار السياسي بين أذربيجان ومصر في مستوى رفيع. ثمة إمكانيات جيدة للتعاون الواسع في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة والنقل والزراعة بين البلدين. أشاد بدور أذربيجان في حركة عدم الانحياز. وقال ان بلاده تدعم إحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

أضاف رئيس الوزراء المصري ان التعاون بين البرلمانين يساهم في المزيد من تعميق العلاقات بين البلدين. لذا تبدي مصر أهمية كبيرة للعلاقات في هذا المجال. قال ان رئيسي كلا البلدين ينويان تطوير العلاقات الأذربيجانية المصرية.

قالت غفاروفا ان العلاقات بين البلدين مبنية على أساس متين مشيرة الى وجود إمكانيات جيدة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

تحدثت غفاروفا في اللقاء عن أعمال إعادة الإعمار والبناء في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني والى جانب اعمال تطهير الأراضي من الألغام الأرضية الارمينية. كذلك تناولت في حديثها مبادرات اذربيجانية هادفة الى إحلال السلام في المنطقة و5 اقتراحات تقدمت بها أذربيجان لاتفاقية سلام مع أرمينيا.

كما اجري تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.