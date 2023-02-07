الرئيس إلهام علييف: في الشهر المقبل ستعقد قمة حركة عدم الانحياز في أذربيجان

باكو، 7 فبراير، (أذرتاج)

تعمل أذربيجان بصفتها عضوا في حركة عدم الانحياز، على التعزيز المؤسسي لهذه المنظمة. ستستضيف أذربيجان اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز في الشهر المقبل.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أثناء تلقيه أوراق اعتماد السفير الجديد المفوض وفوق العادة لجمهورية ناميبيا كليمنس خاندوكيمي كاشوبولفا في البلد.

وقال رئيس الدولة إن المبادرة الأذربيجانية بشأن تطبيق آلية التمثيل الدوري للدولة التي ترأس حركة عدم الانحياز في مجلس الأمن كعضو دائم على أساس التناوب رهن المناقشة، في إطار عملية الإصلاح في مجلس الأمن الدولي. لذلك، من المهم إجراء مشاورات بين الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، سيكون مثل هذا النهج انصف.