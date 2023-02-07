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    اقتصاد


    ارتفاع سعر برميل النفط

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٦]
    ارتفاع سعر برميل النفط

    باكو، 7 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفعت أسعار النفط في البورصات العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 82.12 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 1.13 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 75.24 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 1.13 دولار.

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