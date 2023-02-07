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    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني يدعو شركات فيتنامية الى المشاركة في اعمال إعادة الإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٠]
    الرئيس الأذربيجاني يدعو شركات فيتنامية الى المشاركة في اعمال إعادة الإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال

    باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

    يمكن مشاركة شركات فيتنامية في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والبناء في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل تلقيه أوراق اعتماد السفير الفيتنامي الجديد دانق مين خوي.

    دعا الرئيس إلهام علييف شركات فيتنامية الى المشاركة في اعمال إعادة الإعمار.

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