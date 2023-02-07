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    ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٢]
    ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك

    باكو، 7 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفع سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك.

    أفادت وكالة اذرتاج أن سعر الغاز الطبيعي في بورصة "نايميكس" بنيويورك انخفض بمقدار 0.02 دولار أو 0.61 في المائة ليصل إلى 2.47 دولار امريكي لـ1 مليون وحدة حرارية بريطانية (British thermal unit).

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