شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

جمعيات أهلية ناشطة في أذربيجان أسست منصة "مساعدة الشقيق" من اجل دعم ومساعدة المتضررين الأشقاء من أفراد شعب تركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة عدة مرات في البلاد.

وأطلقت المنصة حملة جمع التبرعات ذات المساعدات الإنسانية من كل نوع بمختلف عناوين محددة بالعاصمة باكو والأقاليم.

بعدما نادت سفارة تركيا في تركيا وقنصليتها العامة في نخجوان تسارع أفراد شعب أذربيجان في تقديم ما استطاعوا إلى أشقائهم المتضررين في تركيا.

يذكر أن الزلزال المدمر الواقع في تركيا فجر 6 فبراير ضرب مناطق واسعة في البلاد عدة مرات حيث تضررت من الهزات الأرضية المتعددة 10 محافظات وتقول مؤشرات أخيرة إن الكارثة أودت بحياة 3549 شخص وأصابت ما يزيد عن 22 ألف شخص وانهارت ما لا يقل عن 5775 مبنى ومنشأة جراء الحادث. كما أرسلت أذربيجان بضع طائرات خاصة بوزارة الطوارئ أقلت إلى تركيا المستلزمات الضرورية وطواقم البحث والإنقاذ وفرق الأطباء المدنيين والعسكريين.