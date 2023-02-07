  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٧]

    باكو، 7 فبراير، أذرتاج

    جمعيات أهلية ناشطة في أذربيجان أسست منصة "مساعدة الشقيق" من اجل دعم ومساعدة المتضررين الأشقاء من أفراد شعب تركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة عدة مرات في البلاد.

    وأطلقت المنصة حملة جمع التبرعات ذات المساعدات الإنسانية من كل نوع بمختلف عناوين محددة بالعاصمة باكو والأقاليم.

    بعدما نادت سفارة تركيا في تركيا وقنصليتها العامة في نخجوان تسارع أفراد شعب أذربيجان في تقديم ما استطاعوا إلى أشقائهم المتضررين في تركيا.

    يذكر أن الزلزال المدمر الواقع في تركيا فجر 6 فبراير ضرب مناطق واسعة في البلاد عدة مرات حيث تضررت من الهزات الأرضية المتعددة 10 محافظات وتقول مؤشرات أخيرة إن الكارثة أودت بحياة 3549 شخص وأصابت ما يزيد عن 22 ألف شخص وانهارت ما لا يقل عن 5775 مبنى ومنشأة جراء الحادث. كما أرسلت أذربيجان بضع طائرات خاصة بوزارة الطوارئ أقلت إلى تركيا المستلزمات الضرورية وطواقم البحث والإنقاذ وفرق الأطباء المدنيين والعسكريين.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣٦]
    الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٤٧]
    ضبط أكثر من 7 كغ من المخدرات في حوزة خارق الحدود من إيران الى أذربيجان
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٤٩]
    الطوارئ الأذربيجانية تحذر بسبب توقع التغير الحاد للطقس
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٤]
    مجمع الملك سلمان العالمي يواصل مبادراته لتعزيز حضور العربية في المنظمات الدولية بإصدار خاص بمنظمة التعاون الإسلامي
    شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا شعب أذربيجان يتسارع في إرسال المساعدات الإنسانية من جميع الأنواع إلى الأشقاء في تركيا