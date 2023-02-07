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    المغرب قد يلعب دور بلد عبور آمن لرجال الأعمال الأذربيجانيين للوصول إلى البلدان الأفريقية

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٣ [٢١:٢٠]
    المغرب قد يلعب دور بلد عبور آمن لرجال الأعمال الأذربيجانيين للوصول إلى البلدان الأفريقية

    باكو، 7 فبراير، (أذرتاج)

    يمكن للمملكة المغربية أن تلعب دور بلد عبور آمن لرجال الأعمال الأذربيجانيين للوصول إلى البلدان الأفريقية الأخرى، إلى جانب السوق المحلية.

    ذكرت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها سفير المملكة المغربية لدى أذربيجان محمد عادل امبرش في الاجتماع الذي عقد في مقر وكالة ترويج الصادرات والاستثمار (آذبرومو).

    تحدث يوسف عبداللايف رئيس اذبرومو عن أنشطة الوكالة وبيئة الأعمال والاستثمار في أذربيجان وتحدث عن الأهداف المحددة خلال زيارة عمل لممثلي آذبرومو إلى المملكة المغربية في الفترة ما بين 20-22 فبراير الجاري. إن الهدف من الزيارة هو عقد لقاءات مع رواد الأعمال والمستثمرين العاملين في المملكة المغربية واستكشاف خصائص وفرص السوق المحلي.

    أكد السفير المغربي محمد عادل امبرش على وجود علاقات سياسية رفيعة المستوى بين البلدين قائلا إن تطوير العلاقات الاقتصادية التي تقدر إمكاناتها بشكل كبير هو مسألة مهمة أيضا. أشار الى أنه يمكن لأذربيجان أن تتعاون مع المغرب كبلد عبور آمن لوصول رجال الاعمال الاذربيجانيين الى الأسواق المحلية للمملكة والبلدان الأفريقية الأخرى.

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