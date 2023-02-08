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    ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 5894 في تركيا

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:٠٤]
    ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 5894 في تركيا

    باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

    أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 5894.

    وفي تصريح أدلى به من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة، لفت أوقطاي إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 34 ألفا و810.

    وقال إن الفرق المعنية فتحت جميع الطرق أمام وصول الدعم اللوجستي لمنطقة الزلزال.

    وأضاف أن عدد المباني التي تدمرت بفعل الزلزال بلغ 5 آلاف و775.

    وأشار أوقطاي إلى إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.

    وأضاف أن 16 ألفا و139 شخصا في فرق البحث والإنقاذ يواصلون مهامهم في المناطق المنكوبة.

    وأعلن وصول 3251 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وأن حوالي 2400 عنصرا إضافيا سيأتون من عدد من البلدان.

    وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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