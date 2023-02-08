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    تركيا.. زلزال بقوة 4 درجات يضرب ساحل "هطاي"

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:٠٤]

    باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

    وقع زلزال، فجر الأربعاء، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

    وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن الزلزال وقع على عمق 6.94 كم.

    وأضافت أن مركزه يبعد مسافة 71.61 كم عن ساحل قضاء يايلاداغ التابع لهطاي.

    وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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