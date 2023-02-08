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    فريق طبي عسكري من أذربيجان يشارك في اعمال الإنقاذ في قهرمان مرعش

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [٠٩:١٦]
    فريق طبي عسكري من أذربيجان يشارك في اعمال الإنقاذ في قهرمان مرعش

    باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

    وصل فريق طبي عسكري أذربيجاني الى قهرمان مرعش بتركيا الشقيقة بهدف الإسعاف الطبي العاجل لمتضرري الزلزال المدمر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية ان ارسال الفريق المكون من 20 شخصا من الجيش الاذربيجاني جاء بناء على تعليمات من الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

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