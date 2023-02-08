البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.009

أورو EUR 1 1.8245

دولار أسترالي AUD 1 1.1836

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3266

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0969

كرون دنماركي DKK 1 0.2452

لاري جورجي GEL 1 0.6408

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2691

دينار الكويت KWD 1 5.562

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3955

بيسو المكسيك MXN 1 0.0901

جنيه مصري EGP 1 0.0561

لاي مولدوفا MDL 1 0.0907

كرون النرويج NOK 1 0.1648

زلوتي بولندا PLN 1 0.3841

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

روبل روسي RUB 1 0.024

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2759

دولار سنغافورة SGD 1 1.2832

ريال السعودية SAR 1 0.4531

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

دولار تايوان TWD 1 0.0566

ليرة تركيا TRY 1 0.0903

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0753

كرون التشيك CZK 1 0.0768

يوان الصين CNY 1 0.2508

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0488

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4902

كرون السويد SEK 1 0.1609

فرنك سويسرا CHF 1 1.8444

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1351

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.296

بيسو تشيلي CLP 100 0.2135

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004