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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 8 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.009

    أورو EUR 1 1.8245

    دولار أسترالي AUD 1 1.1836

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.3266

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0969

    كرون دنماركي DKK 1 0.2452

    لاري جورجي GEL 1 0.6408

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2691

    دينار الكويت KWD 1 5.562

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3955

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0901

    جنيه مصري EGP 1 0.0561

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0907

    كرون النرويج NOK 1 0.1648

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3841

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197

    روبل روسي RUB 1 0.024

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2759

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2832

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

    دولار تايوان TWD 1 0.0566

    ليرة تركيا TRY 1 0.0903

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0753

    كرون التشيك CZK 1 0.0768

    يوان الصين CNY 1 0.2508

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0488

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4902

    كرون السويد SEK 1 0.1609

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8444

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1351

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.296

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2135

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

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