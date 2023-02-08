البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 8 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.009
أورو EUR 1 1.8245
دولار أسترالي AUD 1 1.1836
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3266
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0969
كرون دنماركي DKK 1 0.2452
لاري جورجي GEL 1 0.6408
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2691
دينار الكويت KWD 1 5.562
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3955
بيسو المكسيك MXN 1 0.0901
جنيه مصري EGP 1 0.0561
لاي مولدوفا MDL 1 0.0907
كرون النرويج NOK 1 0.1648
زلوتي بولندا PLN 1 0.3841
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0197
روبل روسي RUB 1 0.024
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2759
دولار سنغافورة SGD 1 1.2832
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655
دولار تايوان TWD 1 0.0566
ليرة تركيا TRY 1 0.0903
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0753
كرون التشيك CZK 1 0.0768
يوان الصين CNY 1 0.2508
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0488
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4902
كرون السويد SEK 1 0.1609
فرنك سويسرا CHF 1 1.8444
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1351
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.296
بيسو تشيلي CLP 100 0.2135
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
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