الخارجية ترد على وزير الخارجية الأرميني

باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

ردا على تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الأرميني ارارات ميرزويان في ألمانيا ادعى فيها بأن أذربيجان تعرقل عملية المحادثات، لكن أرمينيا مخلصة لعملية السلام وتنظر في اقتراحات حول اتفاقية السلام تلقتها من الجانب الاذربيجاني قبل عدة أيام، قال آيخان حاجيزاده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان تلقت وكالة أذرتاج نسخة منه، ان الاقتراحات، التي أشار اليها ميرزويان وزير الخارجية الأرميني، قدمتها أذربيجان قبل هذا بـ15 يوما، ليس قبل عدة أيام. مع هذا، كما يبدو من هذا التصريح، الذي ادلى به وزير الخارجية الأرميني، يتلاعب الجانب الأرميني مجددا مع عملية محادثات السلام ويهدف الى تضليل الرأي العام الدولي وهو يقدم نفسه كجانب بناء.

كما هو معلوم، امتنعت أرمينيا بالذات من المفاوضات في شهر ديسمبر العام الماضي من خلال انتهاكها المسيرة المتفق عليها لعملية المفاوضات حول اتفاقية سلام. والآن تخلق أرمينيا عوائق امام عملية المفاوضات حول اتفاقية السلام بدلا من العودة الى مائدة المحادثات.

على خلاف أرمينيا، تدعم أذربيجان عقد المفاوضات حول نص اتفاقية السلام خلال أقصر وقت ممكن وتعلن استعدادها دائما لهذا، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية.